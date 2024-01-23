Морозов Иван Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Абрам
Рождение ребёнка
08.04.1904
Дочь: Морозова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Морозова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр Иванович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно