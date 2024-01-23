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Морозов Иван Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1904

Дочь: Морозова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Морозова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр Иванович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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