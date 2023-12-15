Наседкина Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наседкина Светлана
Отец ребёнка: Наседкин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наседкин Валерий
Отец ребёнка: Наседкин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Наседкин Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно