Наседкина Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наседкина Светлана

Отец ребёнка: Наседкин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наседкин Валерий

Отец ребёнка: Наседкин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Наседкин Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно

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