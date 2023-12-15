Наседкин Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наседкина Светлана
Мать ребёнка: Наседкина Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наседкин Валерий
Мать ребёнка: Наседкина Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Наседкина Галина Петровна
Смерть
Неизвестно