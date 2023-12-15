Наседкин Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкин Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наседкина Светлана

Мать ребёнка: Наседкина Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наседкин Валерий

Мать ребёнка: Наседкина Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Наседкина Галина Петровна

Смерть
Неизвестно

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