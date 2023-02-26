Иван Акимов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Аким Семёнов
Мать: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1846
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Дмитриева
Смерть
Неизвестно