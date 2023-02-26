Иван Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Акимов

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

Жена

До 1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Аким Семёнов

Мать: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1846

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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