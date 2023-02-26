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Аким Семёнов

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: ?

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Никита Акимов

Мать ребёнка: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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