Аким Семёнов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: ?
Мать: не указана
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Никита Акимов
Мать ребёнка: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно