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Александра Алексеевна

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Место рождения

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

14.04.1906 ст.

Дата смерти

01.07.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1906 ст.

Отец: - Алексей Петрович

Мать: - (Рябчикова) Афанасия Петровна

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.86-87 (Рождение №-37ж)
Крещение
16.04.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Рябчиков Антон Петрович - крестьянин из д.М.Каменка (родной дядя) Крёстная мать: Параскева Мефодьевна - крестьянская жена из д.Тихая
Смерть
01.07.1906 ст.
Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 2 мес. (от родимца)
Похороны
02.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.135-136 (Умершие №-35ж)

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