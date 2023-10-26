Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1906 ст.
Дата смерти01.07.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.86-87 (Рождение №-37ж)
Крещение
16.04.1906 ст.
Крёстный отец: Рябчиков Антон Петрович - крестьянин из д.М.Каменка (родной дядя) Крёстная мать: Параскева Мефодьевна - крестьянская жена из д.Тихая
Смерть
01.07.1906 ст.
Младенец в 2 мес. (от родимца)
Похороны
02.07.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.135-136 (Умершие №-35ж)