- (Рябчикова) Афанасия Петровна
Место рождения
Дата рождения05.04.1883 ст.
Дата смертиПосле 1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1883 ст.
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Муж: - Алексей Петрович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1902 ст.
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: - Алексей Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-21ж)
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.
Сын: Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: - Алексей Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.210-211 (Рождение №-3м)
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: - Алексей Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.86-87 (Рождение №-37ж)
Смерть
После 1932