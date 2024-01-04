- (Рябчикова) Афанасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- (Рябчикова) Афанасия Петровна

- (Рябчикова) Афанасия Петровна

Место рождения

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.04.1883 ст.

Дата смерти

После 1932

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1883 ст.

Отец: Рябчиков Пётр Васильевич

Мать: Рябчикова Матрёна Емельяновна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Муж: - Алексей Петрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1902 ст.

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: - Алексей Петрович

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-21ж)
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.

Сын: Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: - Алексей Петрович

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.210-211 (Рождение №-3м)
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: - Алексей Петрович

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.86-87 (Рождение №-37ж)
Смерть
После 1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close