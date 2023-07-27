Шумова (Гарнаш) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумова (Гарнаш) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумов Ванцетти Самуилович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1960

Сын: Шумов Виталий Ванцеттович

Отец ребёнка: Шумов Ванцетти Самуилович

Смерть
Неизвестно

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