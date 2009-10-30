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Шумов Виталий Ванцеттович

Место рождения

п. Восточный, Охинский район, Сахалинская область, Советский Союз

Дата рождения

11.03.1960

Дата смерти

30.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1960

Отец: Шумов Ванцетти Самуилович

Мать: Шумова (Гарнаш) Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумова Татьяна Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 29.06.1985

Сын: Шумов Вадим Витальевич

Мать ребёнка: Шумова Татьяна Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.1991

Дочь: Киселёва (Шумова) Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Шумова Татьяна Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.10.2009
Москва, город федерального значения Москва

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