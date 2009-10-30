Шумов Виталий Ванцеттович
Место рожденияп. Восточный, Охинский район, Сахалинская область, Советский Союз
Дата рождения11.03.1960
Дата смерти30.10.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 29.06.1985
Мать ребёнка: Шумова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
13.07.1991
Дочь: Киселёва (Шумова) Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Шумова Татьяна Викторовна
Смерть
30.10.2009