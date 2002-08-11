Чириченко (Диколенко) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1916
Дата смерти11.08.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Отец: Диколенко Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1943
Сын: Чириченко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чириченко ?
Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чириченко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область