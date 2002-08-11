Чириченко (Диколенко) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чириченко (Диколенко) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

11.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: Диколенко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1943

Сын: Чириченко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чириченко ?

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чириченко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чириченко Григорий Мелентиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чириченко Григорий Мелентиевич

Смерть
11.08.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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