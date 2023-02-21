Диколенко Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диколенко Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Чириченко Анна Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно