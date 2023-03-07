Чириченко Григорий Мелентиевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1975
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чириченко Мелентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1938
Рождение ребёнка
27.06.1943
Сын: Чириченко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чириченко ?
Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чириченко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чириченко Анна Семеновна
Смерть
1975