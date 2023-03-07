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Чириченко Григорий Мелентиевич

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Место рождения

Утичье, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чириченко Мелентий

Мать: не указана

Утичье, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.06.1943

Сын: Чириченко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чириченко ?

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чириченко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чириченко Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чириченко Анна Семеновна

Смерть
1975
Утичье, Называевский муниципальный район, Омская область
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