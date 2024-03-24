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Макарова Евгения Ивановна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Макаров Петр Андреевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Макаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Макаров Петр Андреевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Макаров Николай Петрович

Отец ребёнка: Макаров Петр Андреевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Макарова Анна Петровна

Отец ребёнка: Макаров Петр Андреевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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