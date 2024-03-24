Макарова Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Макаров Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Макаров Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Макарова Анна Петровна
Отец ребёнка: Макаров Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно