Макаров Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Макаров Андрей
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Макарова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Макарова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Макарова Анна Петровна
Мать ребёнка: Макарова Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно