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Макаров Петр Андреевич

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Макаров Андрей

Мать: Макарова Феодора Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Макарова Евгения Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Макаров Иван Петрович

Мать ребёнка: Макарова Евгения Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Макаров Николай Петрович

Мать ребёнка: Макарова Евгения Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Макарова Анна Петровна

Мать ребёнка: Макарова Евгения Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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