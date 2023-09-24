Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Колманин (Полетаев) Василий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1860
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Подзоров Василий Ильич
Рождение ребёнка
10.04.1865
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Подзоров Василий Ильич
Смерть
Неизвестно