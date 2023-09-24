Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Колманин (Полетаев) Василий Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1860

Муж: Подзоров Василий Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Подзоров Василий Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1865

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Подзоров Василий Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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