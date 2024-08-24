Колманин (Полетаев) Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колманин (Полетаев) Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Калманин Давид Георгиевич

Мать: не указана

В 1835 г. указан как приемный сын Калманина Давида Георгиевича (1794 г.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полетаева Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Полетаев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Колманин Емельян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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