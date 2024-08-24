Колманин (Полетаев) Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Калманин Давид Георгиевич
Мать: не указана
В 1835 г. указан как приемный сын Калманина Давида Георгиевича (1794 г.)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Полетаев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Колманин Емельян Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно