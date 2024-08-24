Полетаева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

12.01.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колманин (Полетаев) Василий Никитич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Полетаев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Колманин (Полетаев) Василий Никитич

Смерть
12.01.1875
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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