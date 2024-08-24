Полетаева Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти12.01.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Полетаев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Колманин (Полетаев) Василий Никитич
Смерть
12.01.1875
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область