Подзоров Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Подзоров Илья Денисович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1860
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Подзоров Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1865
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна
Смерть
Неизвестно