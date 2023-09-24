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Подзоров Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Подзоров Илья Денисович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1860

Жена: Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Подзоров Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1865

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Подзорова (Полетаева) Агриппина Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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