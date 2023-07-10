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Золочевский Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Золочевский Федор Никитович (Николаевич)

Мать: Золочевская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Золочевский Иван Павлович

Мать ребёнка: Золочевская Марфа

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Золочевская Марфа

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Настасья Павловна

Мать ребёнка: Золочевская Марфа

Рождение ребёнка
1827

Сын: Золочевский Иван Павлович

Мать ребёнка: Золочевская Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золочевская Марфа

Смерть
1850
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