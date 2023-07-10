Золочевский Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
1799
Сын: Золочевский Иван Павлович
Мать ребёнка: Золочевская Марфа
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Золочевская Марфа
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Настасья Павловна
Мать ребёнка: Золочевская Марфа
Рождение ребёнка
1827
Сын: Золочевский Иван Павлович
Мать ребёнка: Золочевская Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золочевская Марфа
Смерть
1850