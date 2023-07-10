Золочевская Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Золочевский Иван Павлович
Отец ребёнка: Золочевский Павел Федорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Золочевский Павел Федорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Настасья Павловна
Отец ребёнка: Золочевский Павел Федорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Золочевский Иван Павлович
Отец ребёнка: Золочевский Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно