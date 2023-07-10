Золочевская Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Золочевский Иван Павлович

Отец ребёнка: Золочевский Павел Федорович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Золочевский Павел Федорович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Настасья Павловна

Отец ребёнка: Золочевский Павел Федорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Золочевский Иван Павлович

Отец ребёнка: Золочевский Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Павел Федорович

Смерть
Неизвестно