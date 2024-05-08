Ванюрихин (Ванюрхин) Дмитрий (Димитрий) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрихин (Ванюрхин) Дмитрий (Димитрий) Владимирович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.09.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1893 ст.

Отец: Ванюрихин Владимир Димитриев

Мать: Ванюрхина Пелагея Назарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемник
21.09.1893 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Филипп Димитриевич Ванюрхин и той же деревни крестьянская девица Анна Назарьевна Савельева
Бракосочетание
27.01.1914 ст.

Жена: Ванюрихина Анастасия Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дочь Ивана Иулиановича и Марии Косминичны Ершовой. Жена Дмитрия Владимировича Ванюрхина. Отметка о выдаче справки или свидетельства о браке от 15.10.1956г.
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Дочь: Анастасия Димитриевна

Мать ребёнка: Ванюрихина Анастасия Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1915 ст.

Дочь: Анна Димитриевна

Мать ребёнка: Ванюрихина Анастасия Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
10.09.1916 ст.
ранен/контужен, Выбыл: 1 лазарет 13 пехотной дивизии.Место службы: 49-й пехотный Брестский полк, рядовой, Дата события: 10.09.1916
Рождение ребёнка
1921 или 1922 ст.

Сын: Ванюрихин Василий Дмитриевич Димитриевич

Мать ребёнка: Ванюрихина Анастасия Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
04.04.1942
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