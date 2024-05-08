Ванюрихин (Ванюрхин) Дмитрий (Димитрий) Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.09.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1893 ст.
Восприемник
21.09.1893 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Филипп Димитриевич Ванюрхин и той же деревни крестьянская девица Анна Назарьевна Савельева
Бракосочетание
27.01.1914 ст.
Дочь Ивана Иулиановича и Марии Косминичны Ершовой. Жена Дмитрия Владимировича Ванюрхина. Отметка о выдаче справки или свидетельства о браке от 15.10.1956г.
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.
Дочь: Анастасия Димитриевна
Мать ребёнка: Ванюрихина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
26.12.1915 ст.
Дочь: Анна Димитриевна
Мать ребёнка: Ванюрихина Анастасия Иванова
Военная служба
10.09.1916 ст.
ранен/контужен, Выбыл: 1 лазарет 13 пехотной дивизии.Место службы: 49-й пехотный Брестский полк, рядовой, Дата события: 10.09.1916
Рождение ребёнка
1921 или 1922 ст.
Сын: Ванюрихин Василий Дмитриевич Димитриевич
Мать ребёнка: Ванюрихина Анастасия Иванова
Военная служба
04.04.1942
Ванюрихин Димитрий Владимирович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1892 Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н Дата и место призыва: Ново-Ше... Показать все
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