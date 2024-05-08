Ванюрхина (Филиппова) Пелагея Назарова
Место рождения
Дата рождения01.10.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872 ст.
Бракосочетание
18.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.
Сын: Ванюрихин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Евфросинья Владимировна
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев
Рождение ребёнка
30.10.1897 ст.
Дочь: Матрона Владимировна
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев
Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.
Дочь: Агриппина Владимировна
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев
Рождение ребёнка
05.02.1903 ст.
Дочь: Агапия Владимировна
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев
Рождение ребёнка
07.03.1909 ст.
Дочь: Кондратьева Дария Владимировна
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев
Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.
Дочь: Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев
Рождение ребёнка
07.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев