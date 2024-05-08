Ванюрхина (Филиппова) Пелагея Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюрхина (Филиппова) Пелагея Назарова

Ванюрхина (Филиппова) Пелагея Назарова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872 ст.

Отец: Филиппов Назар Савельев

Мать: Филиппова Лариса Димитриева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.10.1892 ст.

Муж: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.

Сын: Ванюрихин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Евфросинья Владимировна

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1897 ст.

Дочь: Матрона Владимировна

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.

Дочь: Агриппина Владимировна

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1903 ст.

Дочь: Агапия Владимировна

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1909 ст.

Дочь: Кондратьева Дария Владимировна

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.

Дочь: Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1916 ст.

Сын: Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ванюрихин Владимир Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close