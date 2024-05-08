(Ванюрхин) Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.06.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1916 ст.
Восприемник
Неизвестно
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Николай Димитриевич Ванюрхин и той же деревни солдатка (солдатская жена) Анисия Димитриевна Щекотурова
Военная служба
Неизвестно
?ВАРЮНИХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Печатная Книга Памяти Наименование военкомата: Чистопольский РВК, Татарская АССР, Чистопольский р-н Дата и место призыва: Чистопольский РВК, Татарская АССР, Чистополь... Показать все
Смерть
Неизвестно