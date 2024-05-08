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(Ванюрхин) Александр Владимирович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.06.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1916 ст.

Отец: Ванюрихин Владимир Димитриев

Мать: Ванюрхина Пелагея Назарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемник
Неизвестно
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Николай Димитриевич Ванюрхин и той же деревни солдатка (солдатская жена) Анисия Димитриевна Щекотурова
Военная служба
Неизвестно
?ВАРЮНИХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Печатная Книга Памяти Наименование военкомата: Чистопольский РВК, Татарская АССР, Чистопольский р-н Дата и место призыва: Чистопольский РВК, Татарская АССР, Чистополь... Показать все
Смерть
Неизвестно
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