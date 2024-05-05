Ванюрихина (Ершова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрихина (Ершова) Анастасия Иванова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.04.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1896 ст.

Отец: Ершов Иван Ульянов Иулианов

Мать: Ершова Мария Космина Кузьмина

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1914 ст.

Муж: Ванюрихин Дмитрий Владимирович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дочь Ивана Иулиановича и Марии Косминичны Ершовой. Жена Дмитрия Владимировича Ванюрхина. Отметка о выдаче справки или свидетельства о браке от 15.10.1956г.
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Дочь: Анастасия Димитриевна

Отец ребёнка: Ванюрихин Дмитрий Владимирович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1915 ст.

Дочь: Анна Димитриевна

Отец ребёнка: Ванюрихин Дмитрий Владимирович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921 или 1922 ст.

Сын: Ванюрихин Василий Дмитриевич Димитриевич

Отец ребёнка: Ванюрихин Дмитрий Владимирович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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