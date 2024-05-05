Ванюрихина (Ершова) Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения05.04.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1896 ст.
Бракосочетание
27.01.1914 ст.
Дочь Ивана Иулиановича и Марии Косминичны Ершовой. Жена Дмитрия Владимировича Ванюрхина. Отметка о выдаче справки или свидетельства о браке от 15.10.1956г.
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.
Дочь: Анастасия Димитриевна
Отец ребёнка: Ванюрихин Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
26.12.1915 ст.
Дочь: Анна Димитриевна
Отец ребёнка: Ванюрихин Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1921 или 1922 ст.
Сын: Ванюрихин Василий Дмитриевич Димитриевич
Отец ребёнка: Ванюрихин Дмитрий Владимирович
Смерть
Неизвестно