Фомин Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.01.1929
Дата смерти17.02.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1958
Дочь: Фомина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Фомин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна
Смерть
17.02.2003