Фомин Василий Владимирович 09.01.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Василий Владимирович

Фомин Василий Владимирович

Место рождения

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

09.01.1929

Дата смерти

17.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1929

Отец: Фомин Владимир Григорьевич

Мать: Фомина (Турасова) Евдокия Федоровна

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1958

Дочь: Фомина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна

Междуречье, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Фомин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна

Междуречье, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
17.02.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.