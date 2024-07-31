Фомина (Турасова) Евдокия Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина (Турасова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Завиваловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турасов Федор

Мать: Турасова Надежда

Завиваловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Федор Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Григорьевич

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Григорьевич

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1929

Сын: Фомин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Григорьевич

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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