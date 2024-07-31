Фомина (Турасова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турасов Федор
Мать: Турасова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Фомин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1929
Сын: Фомин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Фомин Владимир Григорьевич
Смерть
Неизвестно