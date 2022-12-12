сельцо Голодяевка, сельцо Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Голодяевка

Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1740Голодяевка, сц. вл.при руч. Юнге.3525158615606
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Голодаевская волость
949. Голодаевка, сельцо бывшее владельческое, при речке Юньге, дворов 211, жителей 1260, волостное правление (уездный город в 40 верстах), лавка
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