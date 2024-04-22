Сошенко (Заика) Лукерья (Гликерия) Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошенко (Заика) Лукерья (Гликерия) Потаповна

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Заика Потап Гаврилович

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
1918

Муж: Сошенко Авраам Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Бабич Ульяна Авраамовна

Отец ребёнка: Сошенко Авраам Иванович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Евдокия Авраамовна

Отец ребёнка: Сошенко Авраам Иванович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сошенко Александр Авраамович

Отец ребёнка: Сошенко Авраам Иванович

Смерть
Неизвестно
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