Сошенко (Заика) Лукерья (Гликерия) Потаповна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Заика Потап Гаврилович
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Бабич Ульяна Авраамовна
Отец ребёнка: Сошенко Авраам Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Евдокия Авраамовна
Отец ребёнка: Сошенко Авраам Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сошенко Александр Авраамович
Отец ребёнка: Сошенко Авраам Иванович
Смерть
Неизвестно