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Заика Потап Гаврилович

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Заика Гаврил

Мать: Неизвестно

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Заика Игнат Потапович

Мать ребёнка: не указана

с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского у
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сошенко Лукерья (Гликерия) Потаповна

Мать ребёнка: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Заика Парфирий Потапович

Мать ребёнка: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Заика Тимофей Потапович

Мать ребёнка: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Екатерина Потаповна

Мать ребёнка: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Будим Фатима Потаповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Агафья Потаповна

Мать ребёнка: не указана

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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