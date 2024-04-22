Заика Потап Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Заика Гаврил
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского у
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сошенко Лукерья (Гликерия) Потаповна
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Екатерина Потаповна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Будим Фатима Потаповна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Агафья Потаповна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край