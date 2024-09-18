Волков Дмитрий Иванович (?)
Место рожденияСавинки
Дата рождения14.10.1875
Дата смерти28.06.1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1875
Отец: Волков Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Анна Александровна
Крещение
14.10.1875 ст.
В церкви села Шутова. Восприемники: того же села кр. собств. Панкрат Абрамов Волков и кр. вдова Евдокiя Филиппова Мартынова. (ГАПО, Фонд 182, опись 5а, дело 6)
Бракосочетание
04.02.1894 ст.
запись №4 ГАСО Фонд №182, опись №5, дело №437, стр. 284
Рождение ребёнка
30.01.1895 ст.
Сын: Волков Ϊ́оанн Дмитриевич
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Анна Александровна
Восприемник
22.09.1897 ст.
Лепешенкова Фёкла Емельянова
Рождение ребёнка
04.03.1907 ст.
Сын: Волков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Анна Александровна
Смерть
28.06.1944