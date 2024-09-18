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Волков Дмитрий Иванович (?)

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Место рождения

Савинки

Дата рождения

14.10.1875

Дата смерти

28.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1875

Отец: Волков Иван Алексеев

Мать: Волкова Агафья Панкратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Анна Александровна

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Крещение
14.10.1875 ст.
Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
В церкви села Шутова. Восприемники: того же села кр. собств. Панкрат Абрамов Волков и кр. вдова Евдокiя Филиппова Мартынова. (ГАПО, Фонд 182, опись 5а, дело 6)
Бракосочетание
04.02.1894 ст.

Жена: Волкова (Волкова) Анна Александровна

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
запись №4 ГАСО Фонд №182, опись №5, дело №437, стр. 284
Рождение ребёнка
30.01.1895 ст.

Сын: Волков Ϊ́оанн Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Анна Александровна

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.04.1897 ст.

Сын: Волков Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Анна Александровна

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Восприемник
22.09.1897 ст.
Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Лепешенкова Фёкла Емельянова
Рождение ребёнка
04.03.1907 ст.

Сын: Волков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Анна Александровна

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
28.06.1944
Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

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