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Волкова (Волкова) Анна Александровна

Место рождения

Савинки

Дата рождения

03.09.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1876 ст.

Отец: Волков Александр Пименов

Мать: Волкова Анастасия Семёнова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович (?)

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Крещение
05.09.1876 ст.
Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
В церкви села Шутова. Восприемники: того же села кр. собств. Иван Васильевич Волков и кр. собств. Якова Михеева (?) Волкова жена Матрона Сергеева. (ГАПО Фонд 182 опись 5 дело 101)
Бракосочетание
04.02.1894 ст.

Муж: Волков Дмитрий Иванович (?)

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
запись №4 ГАСО Фонд №182, опись №5, дело №437, стр. 284
Рождение ребёнка
30.01.1895 ст.

Сын: Волков Ϊ́оанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович (?)

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.04.1897 ст.

Сын: Волков Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович (?)

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.03.1907 ст.

Сын: Волков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович (?)

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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