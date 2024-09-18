Волкова (Волкова) Анна Александровна
Место рожденияСавинки
Дата рождения03.09.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1876 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович (?)
Крещение
05.09.1876 ст.
В церкви села Шутова. Восприемники: того же села кр. собств. Иван Васильевич Волков и кр. собств. Якова Михеева (?) Волкова жена Матрона Сергеева. (ГАПО Фонд 182 опись 5 дело 101)
Бракосочетание
04.02.1894 ст.
запись №4 ГАСО Фонд №182, опись №5, дело №437, стр. 284
Рождение ребёнка
30.01.1895 ст.
Сын: Волков Ϊ́оанн Дмитриевич
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович (?)
Рождение ребёнка
20.04.1897 ст.
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович (?)
Рождение ребёнка
04.03.1907 ст.
Сын: Волков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович (?)
Смерть
Неизвестно