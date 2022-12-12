село Савинки, село Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Савинки

Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1178Шуты (Савинское, Шутовка), с. вл.при руч. Шуварге.154147583624Церковь православная 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Савинско-Шутовская волость
705. Сивинское (Шутовка), село бывшее владельческое, дворов 173, жителей 1307, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Наровчатский район
47279Савинкисело53°52'43°27'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Наровчатский муниципальный район, Сельское поселение Вьюнский сельсовет
56647413116с Савинкисело
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