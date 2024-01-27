Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич

Место рождения

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович

Мать: Бучнева Мария

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бучнев Buchnoff Федор Маркелович

Мать ребёнка: Бучнева Татьяна

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бучнев Buchnoff Василий Маркелович

Мать ребёнка: Бучнева Татьяна

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Бучнева Татьяна

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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