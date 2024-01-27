Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич
Место рожденияСеление Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович
Мать: Бучнева Мария
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бучнев Buchnoff Федор Маркелович
Мать ребёнка: Бучнева Татьяна
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бучнев Buchnoff Василий Маркелович
Мать ребёнка: Бучнева Татьяна
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Бучнева Татьяна
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно