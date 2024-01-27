Бучнева Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бучнев Buchnoff Федор Маркелович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бучнев Buchnoff Василий Маркелович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно