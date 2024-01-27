Бучнева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Татьяна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бучнев Buchnoff Федор Маркелович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бучнев Buchnoff Василий Маркелович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Маркел Кузьмич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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