Балакирева (Кузнецова) Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакирева (Кузнецова) Анастасия Юрьевна

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Место рождения

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1991

Отец: Кузнецов Юрий Алексеевич

Мать: Кузнецова Елена Андреевна

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1991 по 2015
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1998 по 2000
Школа № 1636 «Ника» (бывш. Гимназия № 1636 «Ника», шк. 988, УВК 1636) г.Москва
Образование
С 2000 по 2008
Школа N594 г.Москва
Образование
С 2008 по 2013
Москва
РПА МЮ РФ г. Москва, высшее юридическое
Место жительства
2015
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
18.03.2016

Муж: Балакирев Вячеслав Александрович

г.Москва, Дворец бракосочетания №1 (Грибоедовский), м. Чистые пруды
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