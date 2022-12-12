Балакирева (Кузнецова) Анастасия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1991
Место жительства
С 1991 по 2015
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1998 по 2000
Школа № 1636 «Ника» (бывш. Гимназия № 1636 «Ника», шк. 988, УВК 1636) г.Москва
Образование
С 2000 по 2008
Школа N594 г.Москва
Образование
С 2008 по 2013
Москва
РПА МЮ РФ г. Москва, высшее юридическое
Место жительства
2015
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
18.03.2016
г.Москва, Дворец бракосочетания №1 (Грибоедовский), м. Чистые пруды