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Горбачёв Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Горбачёв Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Горбачёв Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Горбачёва Варвара

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Горбачёв Емельян Петрович

Мать ребёнка: Горбачёва Варвара

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горбачёв Василий Петрович

Мать ребёнка: Горбачёва Варвара

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Горбачёва Варвара

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Горбачёва Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Варвара

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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