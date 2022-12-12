Горбачёв Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Горбачёв Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Горбачёв Леонтий Петрович
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Горбачёв Емельян Петрович
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Горбачёв Василий Петрович
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Варвара
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно