Горбачёва Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Горбачёв Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Горбачёв Емельян Петрович
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Горбачёв Василий Петрович
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно