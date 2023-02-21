Горбачёва Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Горбачёв Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Горбачёв Емельян Петрович

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горбачёв Василий Петрович

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Пётр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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