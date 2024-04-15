Поляков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1829 и 1834
Отец: Поляков Яков Афанасьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.03.1865 ст.
Мать ребёнка: Полякова Елена Пантелеевна Или Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7DY-8?i=57&cc=3511744
Восприемник
21.03.1865 ст.
Яков Корнилиевич Матвиевский
Рождение ребёнка
27.04.1866 ст.
Дочь: Полякова Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Елена Пантелеевна Или Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76G-V?i=8&cc=3511744
Восприемник
29.10.1867 ст.
Степан Назарович Криводубин (Вдовенко)
Рождение ребёнка
07.02.1869 ст.
Дочь: Полякова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Елена Пантелеевна Или Павловна
Бракосочетание
24.04.1870 ст.
второй поручитель по невесте - Филипп (фамилия неразборчиво) | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJQ?i=295&cc=3511744
Рождение ребёнка
09.02.1871 ст.
Мать ребёнка: Полякова Наталия Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.02.1873 ст.
Мать ребёнка: Полякова Наталия Евгеньевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-M?i=532&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно