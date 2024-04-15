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Поляков Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Поляков Афанасий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1829 и 1834

Сын: Поляков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Поляков Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Поляков Моисей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Поляков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Мелания Петровна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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