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ГлавнаяЛюди--- Козьма Родионович

--- Козьма Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: --- Родион ???

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: --- Праскева Васильевна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: --- Ирина Козьмина

Мать ребёнка: --- Праскева Васильевна

Козино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: --- Дарья Козьминична

Мать ребёнка: --- Праскева Васильевна

Козино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: --- Константин Козьмин

Мать ребёнка: --- Праскева Васильевна

Козино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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