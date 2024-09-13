--- Козьма Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: --- Родион ???
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: --- Праскева Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: --- Ирина Козьмина
Мать ребёнка: --- Праскева Васильевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: --- Дарья Козьминична
Мать ребёнка: --- Праскева Васильевна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: --- Праскева Васильевна
Смерть
Неизвестно