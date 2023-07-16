--- Праскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: --- Ирина Козьмина
Отец ребёнка: --- Козьма Родионов
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1822
Дочь: --- Дарья Козьмина
Отец ребёнка: --- Козьма Родионов
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: --- Козьма Родионов
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: --- Козьма Родионов
Смерть
Неизвестно