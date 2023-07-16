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--- Праскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: --- Ирина Козьмина

Отец ребёнка: --- Козьма Родионов

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: --- Дарья Козьмина

Отец ребёнка: --- Козьма Родионов

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: --- Константин Козьмин

Отец ребёнка: --- Козьма Родионов

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: --- Козьма Родионов

Смерть
Неизвестно