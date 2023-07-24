Кучерявый Федосей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1947
Сын: Кучерявый Владимир
Мать ребёнка: Кучерявая Фекла
Улан-Удэ
Военная служба
Около 1947
Улан-Удэ
Он служил в НКВД в охране заключенных.
Рождение ребёнка
Около 06.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучерявая Фекла
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай