Кучерявый Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявый Федосей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1947

Сын: Кучерявый Владимир

Мать ребёнка: Кучерявая Фекла

Улан-Удэ
Военная служба
Около 1947
Улан-Удэ
Он служил в НКВД в охране заключенных.
Рождение ребёнка
Около 06.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучерявая Фекла

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
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