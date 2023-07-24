Кучерявый Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявый Владимир

Место рождения

Улан-Удэ

Дата рождения

27.05.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947

Отец: Кучерявый Федосей

Мать: Кучерявая Фекла

Улан-Удэ
Рождение ребёнка
20.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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