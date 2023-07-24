Кучерявый Владимир
Место рожденияУлан-Удэ
Дата рождения27.05.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947
Отец: Кучерявый Федосей
Мать: Кучерявая Фекла
Улан-Удэ
Рождение ребёнка
20.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно