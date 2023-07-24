Кучерявая (Дороненко) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.08.1928
Дата смертиОколо 2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.08.1928
Отец: Дороненко Александр
Мать: Фанасея
Рождение ребёнка
27.05.1947
Сын: Кучерявый Владимир
Отец ребёнка: Кучерявый Федосей
Улан-Удэ
Рождение ребёнка
Около 06.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучерявый Федосей
Смерть
Около 2006
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость