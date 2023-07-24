Кучерявая (Дороненко) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявая (Дороненко) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.08.1928

Дата смерти

Около 2006

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 28.08.1928

Отец: Дороненко Александр

Мать: Фанасея

Рождение ребёнка
27.05.1947

Сын: Кучерявый Владимир

Отец ребёнка: Кучерявый Федосей

Улан-Удэ
Рождение ребёнка
Около 06.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучерявый Федосей

Смерть
Около 2006
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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