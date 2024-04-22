Татаринов Азарий Венедиктович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татаринов Венедикт Емельянович
Рождение ребёнка
19.06.1898
Мать ребёнка: Татаринова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
03.05.1902
Сын: Татаринов Николай Азариевич
Мать ребёнка: Татаринова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно