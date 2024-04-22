Татаринов Азарий Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринов Азарий Венедиктович

Место рождения

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаринов Венедикт Емельянович

Мать: не указана

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1898

Сын: Татаринов Иван Азариевич

Мать ребёнка: Татаринова Анна Сергеевна

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1902

Сын: Татаринов Николай Азариевич

Мать ребёнка: Татаринова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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