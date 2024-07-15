Татаринов Венедикт Емельянович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти28.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Даниил Венедиктович
Мать ребёнка: Татаринова (Сенникова) Анастасия Симоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Азарий Венедиктович
Мать ребёнка: Татаринова (Сенникова) Анастасия Симоновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Татаринов Федот Венедиктович
Мать ребёнка: Татаринова (Сенникова) Анастасия Симоновна
Смерть
28.08.1902 ст.