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Татаринов Венедикт Емельянович

Место рождения

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

28.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Татаринов Емельян Фомин

Мать: Татаринова Марфа Феоктистова

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова (Сенникова) Анастасия Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Даниил Венедиктович

Мать ребёнка: Татаринова (Сенникова) Анастасия Симоновна

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Азарий Венедиктович

Мать ребёнка: Татаринова (Сенникова) Анастасия Симоновна

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Татаринов Федот Венедиктович

Мать ребёнка: Татаринова (Сенникова) Анастасия Симоновна

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
28.08.1902 ст.
Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния

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