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Татаринов Емельян Фомин

Место рождения

Ивакинская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 11.07.1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.07.1781 ст.

Отец: Татаринов Фома Григорьев

Мать: Татаринова Агафья Иванова

Ивакинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова Марфа Феоктистова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Татаринов Егор Емельянович

Мать ребёнка: Татаринова Марфа Феоктистова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Татаринов Венедикт Емельянович

Мать ребёнка: Татаринова Марфа Феоктистова

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Военная служба
До 1829
Смерть
Неизвестно

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