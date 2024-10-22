Татаринов Емельян Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 11.07.1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.07.1781 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Татаринов Егор Емельянович
Мать ребёнка: Татаринова Марфа Феоктистова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Татаринов Венедикт Емельянович
Мать ребёнка: Татаринова Марфа Феоктистова
Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Военная служба
До 1829
Смерть
Неизвестно