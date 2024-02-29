Татаринова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1898
Отец ребёнка: Татаринов Азарий Венедиктович
Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1902
Сын: Татаринов Николай Азариевич
Отец ребёнка: Татаринов Азарий Венедиктович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно