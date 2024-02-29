Татаринова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1898

Сын: Татаринов Иван Азариевич

Отец ребёнка: Татаринов Азарий Венедиктович

Огарковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1902

Сын: Татаринов Николай Азариевич

Отец ребёнка: Татаринов Азарий Венедиктович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринов Азарий Венедиктович

Смерть
Неизвестно
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