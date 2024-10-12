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Валетов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Валетов Иван

Мать: не указана

Дата рождения по исповедной ведомости Ильинской Ямской церкви от 1917 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комова (Валетова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Валетова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Валетова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Валетова Екатерина Ивановна

Нагорное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
По данным исповедной ведомости Ильинской Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда от 1917 года
Рождение ребёнка
1906

Сын: Валетов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Валетова Екатерина Ивановна

Нагорное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
По данным исповедной ведомости Ильинской Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда от 1917 года
Рождение ребёнка
20.01.1909

Сын: Валетов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Валетова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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