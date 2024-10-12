Валетов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Валетов Иван
Мать: не указана
Дата рождения по исповедной ведомости Ильинской Ямской церкви от 1917 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комова (Валетова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Валетова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Валетова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Валетова Екатерина Ивановна
По данным исповедной ведомости Ильинской Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда от 1917 года
Рождение ребёнка
1906
Сын: Валетов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Валетова Екатерина Ивановна
По данным исповедной ведомости Ильинской Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда от 1917 года
Рождение ребёнка
20.01.1909
Мать ребёнка: Валетова Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно