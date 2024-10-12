Валетов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1909
Рождение ребёнка
02.11.1930
Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна
Нагорное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1935
Дочь: Валетова Рима Ивановна
Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валетова Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна
Рождение ребёнка
07.09.1938
Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1941
Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна
Рождение ребёнка
21.08.1946
Сын: Валетов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1949
Дочь: Субботина (Валетова) Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна
Смерть
Неизвестно