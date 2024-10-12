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Валетов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1909

Отец: Валетов Василий Иванович

Мать: Валетова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1930

Сын: Валетов Павел Иванович

Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна

Нагорное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1935

Дочь: Валетова Рима Ивановна

Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валетова Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна

Рождение ребёнка
07.09.1938

Сын: Валетов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна

Рождение ребёнка
04.07.1941

Сын: Валетов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна

Рождение ребёнка
21.08.1946

Сын: Валетов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна

Рождение ребёнка
16.10.1949

Дочь: Субботина (Валетова) Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Валетова Софья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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